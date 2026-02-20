Британия пообещала Украине огромную военную помощь: о какой сумме идет речь

По его словам, Лондон и в дальнейшем будет поддерживать Украину вместе с партнерами по НАТО и странами группы E5. Великобритания также продолжит передавать технологии и боевой опыт, полученный во время войны.

"Великобритания обязалась более 13 миллиардами фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. И мы будем продолжать делиться технологиями и опытом, полученными на поле боя", - отметил Поллард.

В частности, в Британии уже развернуто массовое производство перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с ирано-российскими дронами, атакующими украинскую инфраструктуру.

Поллард добавил, что сотрудничество демонстрирует запуск инициативы LEAP, которая предусматривает создание совместных автономных беспилотников как более дешевой альтернативы дорогим системам противовоздушной обороны.

При этом новые проекты будут опираться на технологические решения, испытанные в условиях войны в Украине, а именно практические шаги, а не декларации, должны сдерживать российскую агрессию.

Он также отметил, что поддержка Украины остается неизменной накануне очередной годовщины полномасштабного вторжения России. По его оценке, Москва не достигла поставленных целей, тогда как Альянс стал сильнее и более сплоченным.

"Наша поддержка Украины непоколебима. На следующей неделе мы отметим печальную годовщину, поскольку полномасштабное вторжение в Украину вступает в свой пятый год. Путин думал, что он выиграет эту войну за три дня. Он ошибался. Теперь он столкнулся с более сильным, более единым и большим НАТО, и Украина продолжает бороться с огромным мужеством", - добавил он.