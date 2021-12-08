Британия поддержала дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Британия поддержала дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине, объявленный США. Лондон не будет отправлять на игры официальных представителей.
Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, заявление о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине Джонсон сделал в британском парламенте.
"Будет объявлен дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, ни министров, ни официальных лиц не ожидается", - цитирует агентство слова премьера.
Он добавил, что считает бойкоты спортивных соревнований "неразумными", но это решение является политикой правительства.
Напомним, 6 декабря США объявили, что не будут отправлять официальных представителей на Олимпийские игры в Пекине.
Отметим, позднее к США присоединилась Австралия, также отказавшаяся отправлять в Пекин официальных лиц.
Как сообщало РБК-Украина, Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине.