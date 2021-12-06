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США не будут отправлять официальных представителей на Олимпиаду в Китае, - Белый дом

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Понедельник 06 декабря 2021 20:30
США не будут отправлять официальных представителей на Олимпиаду в Китае, - Белый дом Фото: пресс-секретарь Белого дома Дже Псаки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет отправлять официальных представителей на Олимпийские игры в Пекине. Поскольку там продолжается нарушение прав человека.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Администрация Байдена не будет направлять дипломатическое или официальное представительство на Олимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности КНР в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - заявила она.

По словам Псаки Белый дом будет поддерживать американских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.

"Мы полностью поддерживаем спортсменов из команды США. Мы будем на 100% поддерживать их, болея за них из дома. Мы не будем вносить свой вклад в фанфары игр. Дипломатическое или официальное представительство США будет относиться к этим играм как к обычному бизнесу перед лицом вопиющих нарушений прав человека и зверств партии в Синьцзяне, а мы просто не можем этого сделать", - добавила она.

Напомним, Вашингтон ранее сообщал, что рассматривает возможность введения бойкота Олимпиады в Пекине. В ноябре Белый дом отмечал, что решение по этому вопросу еще не принято. Известно, что вероятность бойкота рассматривают Великобритания и Австралия.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

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