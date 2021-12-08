Британія підтримала дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

Британія підтримала дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні, оголошений США. Лондон не буде відправляти на ігри офіційних представників.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, заяву про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні Джонсон зробив у британському парламенті.
"Буде оголошено дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор в Пекіні, ні міністрів, ні офіційних осіб не очікується", - цитує агентство слова прем'єра.
Він додав, що вважає бойкоти спортивних змагань "нерозумними", але це рішення є політикою уряду.
Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не відправлятимуть офіційних представників на Олімпійські ігри в Пекіні.
Відзначимо, пізніше до США приєдналася Австралія, також відмовилася відправляти до Пекіна офіційних осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, Китай висловив невдоволення через бойкот Олімпіади в Пекіні.