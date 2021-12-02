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Байден изучает вопрос бойкота Олимпиады. Китай не будет приглашать дипломатов США

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Вашингтон, Четверг 02 декабря 2021 00:30
Байден изучает вопрос бойкота Олимпиады. Китай не будет приглашать дипломатов США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден изучает вопрос относительно дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае. В то же время Пекин заявил, что не собирается приглашать американских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что дипломатический бойкот Игр со стороны западных стран может обсуждаться на встрече высокого уровня между США и ЕС по Китаю, которая состоится в четверг.

Китай заявил, что не планирует приглашать американских политиков на зимнюю Олимпиаду. Сообщение появилось после того, как президент США Джо Байден заявил, что он рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр.

Усилия по борьбе с пандемией сделали невозможным приглашение большого числа людей. Китай считает, что успех мероприятия никак не связан с присутствием некоторых политиков с Запада.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

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