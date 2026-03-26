Британія почне перехоплювати танкери з тіньового флоту РФ

У заяві сказано, що глава Кремля Володимир Путін "потирає руки в очікуванні війни на Близькому Сході, оскільки вважає, що підвищення цін на нафту".

"Тому ми ще активніше боремося з його тіньовим флотом, не тільки для забезпечення безпеки Великої Британії, а й для того, щоб позбавити військову Путіна брудних доходів, які фінансують його варварську кампанію в Україні", - сказали у Стармера.

Згідно із заявою, це лаг означає, що російським суднам, які прагнуть уникнути перехоплення, доведеться триматися подалі від британських вод, таких як Ла-Манш, що призведе до збільшення вартості судноплавства.

У Стармера уточнили, що військові та правоохоронні органи проходять підготовку до різних сценаріїв. Зокрема, це передбачає абордаж на судна, які не здаються, озброєні та використовують високотехнологічні методи для ухилення від захоплення.

Заява прозвучала напередодні візиту Стармера на саміт Об'єднаних експедиційних сил у Гельсінкі в четвер. Bloomberg пояснює, що ця група об'єднує країни Північної Європи і намагається припинити діяльність тіньового флоту Росії.

BBC раніше писало, що останніми тижнями війська військово-морського флоту Британії надавали допомогу країнам-учасницям Об'єднаного експедиційного корпусу, включно з Фінляндією, Швецією та Естонією, у відстеженні суден тіньового флоту.

Як відомо, понад 600 танкерів РФ потрапили під санкції ЄС, Британії та США через війну проти України. З них понад 570 було внесено до чорного списку ЄС з червня 2024 року.