В заявлении сказано, что глава Кремля Владимир Путин "потирает руки в ожидании войны на Ближнем Востоке, так как считает, что повышение цен на нефть".

"Поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом, не только для обеспечения безопасности Великобритании, но и для того, чтобы лишить военную Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", - сказали у Стармера.

Согласно заявлению, это лаг означает, что российским судам, которые стремятся избежать перехвата, придется держаться подальше от британских вод, таких как Ла-Манш, что приведет к увеличению стоимости судоходства.

У Стармера уточнили, что военные и правоохранительные органы проходят подготовку к различным сценариям. В частности, это включает в себя абордаж на суда, которые не сдаются, вооружены и используют высокотехнологичные методы для уклонения от захвата.

Заявление прозвучало накануне визита Стармера на саммит Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки в четверг. Bloomberg поясняет, что данная группа объединяет страны Северной Европы и пытается пресечь деятельность теневого флота России.

BBC ранее писало, что в последние недели войска военно-морского флота Британии оказывали помощь странам-участницам Объединенного экспедиционного корпуса, включая Финляндию, Швецию и Эстонию - у отслеживании судов теневого флота.

Как известно, более 600 танкеров РФ попали под санкции ЕС, Британии и США из-за войны против Украины. Из них более 570 были внесены в черный список ЕС с июня 2024 года.