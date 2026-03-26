Британия начнет перехватывать танкеры из теневого флота РФ

Великобритания будет перехватывать и досматривать в своих водах суда из теневого флота РФ, чтобы усилить давление Европы на Кремль, который экспортируя контрабандную нефть финансирует свою войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии Кира Стармера, передает Blomberg.
В заявлении сказано, что глава Кремля Владимир Путин "потирает руки в ожидании войны на Ближнем Востоке, так как считает, что повышение цен на нефть".
"Поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом, не только для обеспечения безопасности Великобритании, но и для того, чтобы лишить военную Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", - сказали у Стармера.
Согласно заявлению, это лаг означает, что российским судам, которые стремятся избежать перехвата, придется держаться подальше от британских вод, таких как Ла-Манш, что приведет к увеличению стоимости судоходства.
У Стармера уточнили, что военные и правоохранительные органы проходят подготовку к различным сценариям. В частности, это включает в себя абордаж на суда, которые не сдаются, вооружены и используют высокотехнологичные методы для уклонения от захвата.
Заявление прозвучало накануне визита Стармера на саммит Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки в четверг. Bloomberg поясняет, что данная группа объединяет страны Северной Европы и пытается пресечь деятельность теневого флота России.
BBC ранее писало, что в последние недели войска военно-морского флота Британии оказывали помощь странам-участницам Объединенного экспедиционного корпуса, включая Финляндию, Швецию и Эстонию - у отслеживании судов теневого флота.
Как известно, более 600 танкеров РФ попали под санкции ЕС, Британии и США из-за войны против Украины. Из них более 570 были внесены в черный список ЕС с июня 2024 года.
Напомним, недавно в Службе внешней разведки Украины заявили о планах Кремля увеличить количество нефтяных танкеров. которые будут ходить под российским флагом. Москва пошла на такой шаг из-за участившихся задержаний судов, перевозящих российскую нефть.
Также недавно помощник Путина Николай Патрушев анонсировал, что Россия планирует привлекать военные корабли и мобильные огневые группы для охраны танкеров и других судов "теневого флота". Причина - угроза диверсий и атак на российские танкеры в море.
К слову, президент Владимир Зеленский недавно анонсировал, что Украина вместе с ЕС работает над законодательными изменениями, которые позволят конфисковать российскую и иранскую нефть с судов "теневого флота".