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Британія перехопила танкер "тіньового флоту" РФ в Ла-Манші

10:51 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про операцію в протоці?
aimg Олена Чупровська
Фото: Британські військові перехопили танкер РФ - Стармер прокоментував операцію (Getty Images)

Британські військові зупинили нафтовий танкер, який допомагав Росії обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в соцмережі X.

Перехоплення в Ла-Манші

Вранці 14 червня британські збройні сили зупинили нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії в протоці Ла-Манш.

"Ця успішна операція завдає ще одного удару Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися", - написав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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Що відомо про "тіньовий флот" РФ

"Тіньовий флот" - це судна, які Росія використовує для продажу нафти в обхід міжнародних санкцій. Вони часто змінюють прапори, відключають маяки і перевозять вантаж через треті країни.

Нагадаємо, 10 червня українські сили атакували танкер "тіньового флоту" WEST Horizon у Чорному морі - судно втратило хід через пошкодження рушійної групи. Танкер перебував під санкціями Великобританії, України та Австралії за вивезення російської нафти.

Тим часом Індія також посилює тиск на "тіньовий флот": за останні три роки країна скасувала сертифікацію понад 200 суден, переважно нафтових танкерів, що ускладнює їхній доступ до портів і страхування.

Нещодавно міжнародне розслідування встановило, що з весни 2025 року на борту танкерів "тіньового флоту" РФ з'являлися бойовики "Вагнера" - люди без морських документів, але з бойовим досвідом. Їхнє завдання - не дати Заходу силою зупинити судна з нафтою.

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Російська ФедераціяВеликобританіяЛа-Манштіньовий флотКір Стармер