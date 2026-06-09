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Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту РФ, - розслідування

12:58 09.06.2026 Вт
2 хв
Дехто з них воював проти України
aimg Олена Чупровська
Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту РФ, - розслідування Фото: бойовики "Вагнера" контролювали екіпажі танкерів тіньового флоту РФ (Getty Images)
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З весни 2025 року на борту танкерів тіньового флоту Росії з'явилися люди без жодних "морських" документів, але з досвідом бойових дій проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне розслідування 13 видань, серед яких центр "Досьє".

Кого знайшли серед екіпажів

Журналісти вивчили списки екіпажів понад двох тисяч суден, що потрапили під санкції США та ЄС, а також внесені до переліку Головного управління розвідки України.

Дані охоплюють період з січня 2023 року по середину квітня 2026 року - близько 325 тисяч записів щодо майже 16 тисяч рейсів. У них - прізвища, дати народження, номери паспортів, посади та кваліфікації членів екіпажів.

Серед тисяч моряків виділяються 83 особи. Їх об'єднує одне: жодних морських документів - ні паспорта моряка, ні диплома, ні кваліфікації.

У списках екіпажів 65 танкерів ці люди зустрічаються 306 разів. У 32 випадках їхня посада на судні позначена як "охоронець". Фактично йдеться про найманців.

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Особи цих людей перевірені за допомогою витоків персональних даних та внутрішніх документів групи "Вагнера".

Хто ці люди

Щонайменше 28 осіб служили у приватних військових компаніях:

  • 18 - у ПВК "Вагнер"
  • решта - у "РСБ-Груп", Moran Security Group та "Редуті"

За даними розслідувачів, ще у 48 із 83 осіб, схоже, є бойовий досвід - останніми роками вони перебували в Сирії.

Серед найманців - учасник війни проти України

Один із виявлених - Дмитро Савицький, який з 2014 року воював на сході України на боці російських сил.

За висновками розслідувачів, співробітники ПВК контролювали екіпаж. Їхня присутність мала гарантувати доставку нафти до покупців, навіть якщо європейські країни спробували б силою зупинити танкер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія планувала залучати військові кораблі та мобільні вогневі групи для охорони суден тіньового флоту. Поштовхом стали побоювання через посилення тиску на танкери з боку Заходу.

Тим часом 1 червня військові вперше піднялися на борт підсанкційного танкера в Середземному морі в рамках операції IRINI. До цього місія обмежувалася лише спостереженням.

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