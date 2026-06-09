Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту РФ, - розслідування

З весни 2025 року на борту танкерів тіньового флоту Росії з'явилися люди без жодних "морських" документів, але з досвідом бойових дій проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне розслідування 13 видань, серед яких центр " Досьє ".

Кого знайшли серед екіпажів

Журналісти вивчили списки екіпажів понад двох тисяч суден, що потрапили під санкції США та ЄС, а також внесені до переліку Головного управління розвідки України.

Дані охоплюють період з січня 2023 року по середину квітня 2026 року - близько 325 тисяч записів щодо майже 16 тисяч рейсів. У них - прізвища, дати народження, номери паспортів, посади та кваліфікації членів екіпажів.

Серед тисяч моряків виділяються 83 особи. Їх об'єднує одне: жодних морських документів - ні паспорта моряка, ні диплома, ні кваліфікації.

У списках екіпажів 65 танкерів ці люди зустрічаються 306 разів. У 32 випадках їхня посада на судні позначена як "охоронець". Фактично йдеться про найманців.

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Особи цих людей перевірені за допомогою витоків персональних даних та внутрішніх документів групи "Вагнера".

Хто ці люди

Щонайменше 28 осіб служили у приватних військових компаніях:

18 - у ПВК "Вагнер"

решта - у "РСБ-Груп", Moran Security Group та "Редуті"

За даними розслідувачів, ще у 48 із 83 осіб, схоже, є бойовий досвід - останніми роками вони перебували в Сирії.

Серед найманців - учасник війни проти України

Один із виявлених - Дмитро Савицький, який з 2014 року воював на сході України на боці російських сил.

За висновками розслідувачів, співробітники ПВК контролювали екіпаж. Їхня присутність мала гарантувати доставку нафти до покупців, навіть якщо європейські країни спробували б силою зупинити танкер.