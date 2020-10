Британия отозвала посла из Беларуси

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти Соединенного Королевства решили отозвать посла в Белоруссии для проведения консультаций. Такой шаг сделан в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр отметил, что Лондон осуждает решение властей Беларуси о выдворении из страны литовских и польских дипломатов. По словам британского министра, это было сделано "совершенно необоснованно" и лишь "изолирует белорусский народ".

"В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси", - написал Рааб.

condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus