Триватиме ще кілька років: Британія продовжує навчання ЗСУ на тлі зміцнення армії

Неділя 24 серпня 2025 13:34
UA EN RU
Триватиме ще кілька років: Британія продовжує навчання ЗСУ на тлі зміцнення армії Фото: Британія посилює підготовку ЗСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство оборони Британії повідомило, що програма Interflex, яка поєднує бойову та лідерську підготовку для українських військових, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Паралельно активізувалася робота над потенційною мирною угодою між Україною та Росією, повідомляють ЗМІ.

За даними Міноборони, коаліція під керівництвом Британії та Франції розробила плани розгортання багатонаціональних сил в Україні для стримування можливих нападів після укладення угоди.

У останніх місяцях у зустрічах взяли участь понад 200 військових планувальників з близько 30 країн.

Перший етап пакету передбачає посилення українських збройних сил через навчання та підкріплення, які підтримуватимуться багатонаціональною групою, розташованою подалі від фронту.

Подальший етап включає американський "бекстоп" для обміну розвідданими, спостереження за кордоном, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

Нагадаємо, що програма стартувала ще в червні 2022 року у Великій Британії й нині до неї вже долучилося 13 країн.

За останні три роки, підготовку пройшли понад 56 тисяч українських військовослужбовців.

Крім того, цьогоріч Британія інвестує 350 мільйонів фунтів стерлінгів (472 мільйони доларів), щоб збільшити поставки дронів в Україні до 100 тисяч одиниць.

