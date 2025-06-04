Британія планує вдесятеро збільшити кількість поставлених Україні дронів
Цьогоріч Британія інвестує 350 мільйонів фунтів стерлінгів (472 мільйони доларів), щоб збільшити поставки дронів в Україні до 100 тисяч одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.
Протягом минулого року Британія поставила Україні більші 10 тисяч одиниць безпілотників. Зокрема вже десятки тисяч були поставлені для досягнення нової мети - 100 тисяч дронів на поточний фінансовий рік.
"Рекордні інвестиції в безпілотники для України в розмірі 350 мільйонів 472 мільйони доларів, - ред.) є частиною військової підтримки Великої Британії в розмірі 4,5 мільярди фунтів (6.08 млрд доларів, - ред.) цього року", - додає Міноборони.
Також відомство зазначило, що під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" голова Міністерства оборони Британії Джон Гілі оголосить про виділення ще 247 млн фунтів (333.75, млн доларів) стерлінгів на підготовку Збройних сил України (ЗСУ) в рамках програми Interflex.
Допомога Британії Україні
Британія з перших днів повномасштабного вторгнення стала одним із ключових союзників України. Лондон надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема - системи ППО, бронетехніку, ракети дальнього радіуса дії, а також проводить підготовку українських військових.
Крім постачання озброєння, Британія активно підтримує Україну на міжнародній арені, посилює санкції проти Росії та бере участь у проєктах із відновлення звільнених територій.
Нещодавно стало відомо, що Британія вже передала Україні вісім зенітних систем Raven, які наразі успішно збивають дрони типу Shahed
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