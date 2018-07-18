Британия обеспокоена событиями вокруг НАБУ и САП

Посольство Британии выступает за реализацию мирных протестов, без запугивания и в рамках закона

Посольство Великобритании в Украине обеспокоено нападением на общественных активистов возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и силовым вторжением в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Twitter.

"Обеспокоены вчерашними нападениями на общественных активистов перед САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества. Право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Если так не происходит, полиция должна защищать правопорядок", - заявили британские дипломаты.

Отметим, что США также обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ в Киеве.

Напомним, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту инцидента под зданием НАБУ.

Как известно, вчера, 17 июля, в здание НАБУ ворвались неизвестные.

Внутри они поломали мебель, накидали мусора и покидали торты Roshen.