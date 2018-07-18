Британія стурбована подіями навколо НАБУ і САП

Посольство Британії виступає за реалізацію мирних протестів, без залякування та у рамках закону

Посольство Великої Британії в Україні стурбоване нападом на громадських активістів біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та силовим вторгненням у будівлю Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це йдеться у повідомленні посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у Twitter.

"Стурбовані вчорашніми нападами на громадських активістів перед САП та силовим вторгненням у будівлю НАБУ і пошкодженням майна. Право на протест має реалізовуватися мирно, без залякування та у рамках закону. Якщо так не відбувається, поліція має захищати правопорядок", - наголосили британські дипломати.

Відзначимо, що США також стурбовані нападами на активістів та НАБУ в Києві.

Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під будівлею НАБУ.

Як відомо, вчора, 17 липня, у будівлю НАБУ увірвалися невідомі.

Всередині вони поламали меблі, накидали сміття і покидали торти Roshen.