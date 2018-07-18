США обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ в Киеве

Новости Политика 18.07.2018 - 01:26
Фото: посольство США в Киеве (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Фото: посольство США в Киеве (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве США заявили о неприемлемости таких инцидентов

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены нападениями во вторник, 17 июля, на активистов и Национальное антикоррупционное бюро в Украине. Об этом заявило посольство США в Киеве в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - говорится в заявлении.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на здание НАБУ 17 июля группы неизвестных.

Полиция установила, что возле здания НАБУ было 30 человек. Часть из них зашли в общественную приемную ведомства, повредив при этом входную дверь. Кроме того, правонарушители повредили краской наружные роллеты здания и камеры видеонаблюдения.

Также во вторник утром у здания Специальной антикоррупционной прокуратуры было совершено насилие в отношении активистов, которые требовали отставки руководителя САП Назара Холодницкого.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  НАБУ,  нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС