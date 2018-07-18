США обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ в Киеве

В посольстве США заявили о неприемлемости таких инцидентов

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены нападениями во вторник, 17 июля, на активистов и Национальное антикоррупционное бюро в Украине. Об этом заявило посольство США в Киеве в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - говорится в заявлении.

Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и @nab_ukr Тітушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, неприемлемы в современном демократическом обществе. @Shabunin — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2018

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на здание НАБУ 17 июля группы неизвестных.

Полиция установила, что возле здания НАБУ было 30 человек. Часть из них зашли в общественную приемную ведомства, повредив при этом входную дверь. Кроме того, правонарушители повредили краской наружные роллеты здания и камеры видеонаблюдения.

Также во вторник утром у здания Специальной антикоррупционной прокуратуры было совершено насилие в отношении активистов, которые требовали отставки руководителя САП Назара Холодницкого.