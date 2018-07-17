В здание НАБУ ворвались неизвестные

Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания НАБУ

Группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом РБК-Украина сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ, - ред.) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет", - сообщила она.

Фото: здание НАБУ

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания.

"Полиция наблюдает... У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", - добавила она.

Фото: холл здания НАБУ

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове неизвестные сорвали заседание горсовета и устроили потасовку.