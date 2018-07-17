Инцидент под зданием НАБУ: полиция открыла уголовное дело

Сегодня в здание НАБУ ворвались неизвестные, они поломали мебель и покидали торты Roshen

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту инцидента под зданием НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, в полиции сообщают, что в Соломенское управление полиции поступило сообщение, что возле помещения НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

Так, полиция установила, что возле здания НАБУ было 30 человек. Часть из них зашла в приемную ведомства, повредив при этом входную дверь. Кроме того, правонарушители повредили краской наружные роллеты здания и камеры видеонаблюдения.

"Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет. Досудебное расследование по делу продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил.

Источники РБК-Украина сообщили, что акции в НАБУ организовал помощник нардепа Дейдея.

Напомним, что сегодня, 17 июля, в здание НАБУ ворвались неизвестные.

Внутри они поломали мебель, набросали мусора и покидали торты Roshen..