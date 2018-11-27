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Британия и Нидерланды оштрафовали Uber

Новости » Общество    27.11.2018 - 13:20
Британия и Нидерланды оштрафовали Uber
Фото: Uber (flickr.com/Pensa Brasil)

Британский офис комиссара информации оштрафовал американскую компанию на 490 тысяч долларов

Великобритания и Нидерланды оштрафовали американскую компанию Uber за то, что она не смогла защитить персональную информацию миллионов клиентов в течение кибератаки в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Британский офис комиссара информации оштрафовал американскую компанию на 490 тысяч долларов, а нидерландское Агентство по защите данных пользователей взыщет с Uber - на 678 тысяч долларов.

"Британские и нидерландские регуляторные органы оштрафовали Uber за то, что компания не смогла защитить персональную информацию миллионов клиентов в течение кибератаки в 2016 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber выплатит США и федеральном округе Колумбия 148 млн долларов за то, что в течение года скрывала утечку данных водителей и клиентов.

Также Датский суд обязал водителей Uber выплатить штраф за каждую поездку.

Добавим, в августе 2018 года японский производитель автомобилей Toyota заявил, что намерен вложить 500 млн долларов в компанию Uber. Инвестиции предполагаются в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.

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Новости Украины НидерландыВеликобританияштрафUber
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