Британия и Нидерланды оштрафовали Uber

Британский офис комиссара информации оштрафовал американскую компанию на 490 тысяч долларов
Великобритания и Нидерланды оштрафовали американскую компанию Uber за то, что она не смогла защитить персональную информацию миллионов клиентов в течение кибератаки в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Британский офис комиссара информации оштрафовал американскую компанию на 490 тысяч долларов, а нидерландское Агентство по защите данных пользователей взыщет с Uber - на 678 тысяч долларов.
"Британские и нидерландские регуляторные органы оштрафовали Uber за то, что компания не смогла защитить персональную информацию миллионов клиентов в течение кибератаки в 2016 году", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber выплатит США и федеральном округе Колумбия 148 млн долларов за то, что в течение года скрывала утечку данных водителей и клиентов.
Также Датский суд обязал водителей Uber выплатить штраф за каждую поездку.
Добавим, в августе 2018 года японский производитель автомобилей Toyota заявил, что намерен вложить 500 млн долларов в компанию Uber. Инвестиции предполагаются в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.