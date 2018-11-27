Британія та Нідерланди оштрафували Uber

Фото: Uber (flickr.com/Pensa Brasil)

Британський офіс комісара інформації оштрафував американську компанію на 490 тисяч доларів

Велика Британія та Нідерланди оштрафували американську компанію Uber за те, що вона не змогла захистити персональну інформацію мільйонів клієнтів протягом кібератаки у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Британський офіс комісара інформації наклав штраф на американську компанію розміром близько 490 тисяч доларів, а нідерландське Агентство із захисту даних користувачів стягне з Uber близько 678 тисяч доларів.

"Британські й нідерландські регуляторні органи оштрафували Uber за те, що компанія не змогла захистити персональну інформацію мільйонів клієнтів протягом кібератаки у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Uber виплатить США і федеральному окрузі Колумбія 148 млн доларів за те, що протягом року приховувала витік даних водіїв і клієнтів.

Також Данський суд зобов'язав водіїв Uber виплатити штраф за кожну поїздку.

Додамо, у серпні 2018 року японський виробник автомобілів Toyota заявив, що має намір вкласти 500 млн доларів в компанію U ber. Інвестиції передбачаються в рамках проекту з розробки безпілотних автомобілів.