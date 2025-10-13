Британія надасть 27 млн доларів допомоги на гуманітарну підтримку Сектора Газа

В уряді також зазначили, що фінансування буде надане через ЮНІСЕФ, Всесвітню продовольчу програму (WFP) та Норвезьку раду у справах біженців. Допомога спрямована на тих, хто страждає від голоду і хвороб.

Крім того, Британія проведе триденний саміт із питань відбудови Гази, в якому візьмуть участь представники урядів, приватного сектору та фінансових інституцій розвитку, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку.

Цього фінансового року Британія вже надала 74 млн фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки Палестині, яку у вересні офіційно визнала державою.

Додамо, що Кір Стармер уже прибув до Єгипту на саміт світових лідерів, присвячений завершенню конфлікту, що відбудеться у понеділок, 13 жовтня.

