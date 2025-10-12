Ізраїль назвав дату і час звільнення заручників ХАМАС

Ізраїль очікує, що звільнення заручників, які утримуються у Газі, почнеться в понеділок, 13 жовтня, між 4 і 6 годинами ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Вона також повідомила, що Ізраїль почне звільняти палестинських в'язнів тільки після підтвердження, що всі заручники повернулися.

Речниця канцелярії прем'єр-міністра Шош Бедросіан наголосила, що заручників готові прийняти й за умови, що їх звільнять раніше.

Червоний Хрест поінформує Ізраїль за дві години до звільнення заручників.

План із завершення війни в Секторі Газа

Нагадаємо, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив план врегулювання у Секторі Газа з 20 пунктів.

Він передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою.

Очолить Раду сам Трамп і колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.

Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.

8 жовтня Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. Вона передбачає звільнення заручників і відведення ізраїльських військ до погодженої лінії.

РБК-Україна раніше писало, що на початку наступного тижня Дональд Трамп відвідає Ізраїль на запрошення прем'єра Беньяміна Нетаньягу.