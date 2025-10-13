Британия предоставит 20 млн долларов помощи на гуманитарную поддержку Сектора Газа

В правительстве также отметили, что финансирование будет предоставлено через ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу (WFP) и Норвежский совет по делам беженцев. Помощь направлена на тех, кто страдает от голода и болезней.

Кроме того, Британия проведет трехдневный саммит по вопросам восстановления Газы, в котором примут участие представители правительств, частного сектора и финансовых институтов развития, в частности Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

В этом финансовом году Британия уже предоставила 74 млн фунтов стерлингов гуманитарной поддержки Палестине, которую в сентябре официально признала государством.

Добавим, что Кир Стармер уже прибыв в Египет на саммит мировых лидеров, посвященный завершению конфликта, который состоится в понедельник, 13 октября.