Британия имеет запасы газа всего на два дня из-за войны на Ближнем Востоке, - Daily Mail
В Великобритании запасов природного газа хватает всего на два дня, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию крупнейшего в мире газового объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dayli Mail.
Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, в хранилищах страны осталось до 6,7 тысяч ГВт-ч (гигаватт-часов газа), чего достаточно всего на полтора дня потребления. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения - в прошлом году было 18 тысяч ГВт-ч.
На ситуацию вливает ситуация на Ближнем Востоке. В частности, нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. По этой причине часть танкеров с СПГ меняют маршруты и уходят в Азию, где цены сейчас выше. Еще один фактор нарушений на газовом рынке - остановка добычи в некоторых регионах.
Европа в отличие от Британии гораздо лучше подготовлена к колебаниям поставок, поскольку запасы газа рассчитаны на несколько недель.
Трейдеры пользуется этой ситуацией, устанавливая завышенные цены, поскольку знают, что у Британии нет другого выбора, как перебить предложения европейских конкурентов. Поэтому Лондон на данный момент платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.
Эксперты поясняют, что страна уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта. В первую очередь - поставок из Норвегии и США.
РФ может получить выгоду из-за ситуации на Ближнем Востоке
Напомним, на днях министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизирует дискуссию в ЕС по поводу полного запрета российского природного газа.
То есть, речь идет о том, что Европа вновь может начать полноценно закупаться российским газом, хотя недавно страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт газа из РФ до конца 2027 года.