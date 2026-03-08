ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия имеет запасы газа всего на два дня из-за войны на Ближнем Востоке, - Daily Mail

22:55 08.03.2026 Вс
2 мин
Лондон зависим от поставок, за что расплачивается теперь по-полной
aimg Эдуард Ткач
Британия имеет запасы газа всего на два дня из-за войны на Ближнем Востоке, - Daily Mail Фото: трейдеры пользуются проблемным положением Британии (Getty Images)

В Великобритании запасов природного газа хватает всего на два дня, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию крупнейшего в мире газового объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dayli Mail.

Читайте также: Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, в хранилищах страны осталось до 6,7 тысяч ГВт-ч (гигаватт-часов газа), чего достаточно всего на полтора дня потребления. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения - в прошлом году было 18 тысяч ГВт-ч.

На ситуацию вливает ситуация на Ближнем Востоке. В частности, нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. По этой причине часть танкеров с СПГ меняют маршруты и уходят в Азию, где цены сейчас выше. Еще один фактор нарушений на газовом рынке - остановка добычи в некоторых регионах.

Европа в отличие от Британии гораздо лучше подготовлена к колебаниям поставок, поскольку запасы газа рассчитаны на несколько недель.

Трейдеры пользуется этой ситуацией, устанавливая завышенные цены, поскольку знают, что у Британии нет другого выбора, как перебить предложения европейских конкурентов. Поэтому Лондон на данный момент платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.

Эксперты поясняют, что страна уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта. В первую очередь - поставок из Норвегии и США.

РФ может получить выгоду из-за ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, на днях министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизирует дискуссию в ЕС по поводу полного запрета российского природного газа.

То есть, речь идет о том, что Европа вновь может начать полноценно закупаться российским газом, хотя недавно страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт газа из РФ до конца 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Великобритания Ближний восток Газ
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС