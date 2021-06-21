Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции против Беларуси

Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции в отношении властей и компаний Беларуси. В британский "черный" список вошли 12 человек и 2 юридических лиц, канадский - 17 белорусских граждан и 5 компаний.
Об этом говорится на сайтах МИД Великобритании и Канады.
Британия ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2 организаций Беларуси. Под них, в частности, попали:
Среди юридических лиц в британском списке значатся: госпредприятие "Белаэронавигация" и BNK Ltd, подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).
В канадский "черный" список вошли 17 человек, в том числе:
Среди компаний в перечне значатся:
Напомним, накануне США ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц.
Как сообщало РБК-Украина, ранее еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.