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Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции против Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции в отношении властей и компаний Беларуси. В британский "черный" список вошли 12 человек и 2 юридических лиц, канадский - 17 белорусских граждан и 5 компаний.

Об этом говорится на сайтах МИД Великобритании и Канады.

Британия ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2 организаций Беларуси. Под них, в частности, попали:

  • глава Министерства транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко;
  • командующий военно-воздушными силами и ПВО Игорь Голуба и его заместитель Андрей Гурцевич;
  • гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро.

Среди юридических лиц в британском списке значатся: госпредприятие "Белаэронавигация" и BNK Ltd, подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).

В канадский "черный" список вошли 17 человек, в том числе:

  • глава минтранса страны Алексей Авраменко;
  • гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро;
  • депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
  • командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;
  • заместитель Голуба Андрей Гурцевич;
  • гендиректор Минского автомобильного завода (МАЗ) Валерий Иванькович;
  • министр обороны Виктор Хренин;
  • заместитель главы администрации президента республики Игорь Луцкий.

Среди компаний в перечне значатся:

  • "Белаэронавигация";
  • БЕЛАЗ;
  • Bremino Group;
  • Новая Нефтяная Компания;
  • МАЗ.

Напомним, накануне США ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, ранее еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.

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