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США ввели санкции против 16 граждан Беларуси: кто попал в черный список

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США, Понедельник 21 июня 2021 18:11
США ввели санкции против 16 граждан Беларуси: кто попал в черный список Фото: США ввели санкции против граждан Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Санкции США стали ответом на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко в Беларуси, а также на принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске, в результате которой арестовали журналиста Рамана Протасиевича и его девушку Софию Сапегу.

Также сообщается, что лица, которые попали в черный список США "причинили вред народу Беларуси своей деятельностью", связанной с фальсификациями президентских выборов 9 августа 2020 года и последующим жестоким подавлением протестов, журналистов, членов оппозиции и гражданского общества.

"Соединенные Штаты и их партнеры не потерпят продолжающихся атак на демократию и непрекращающееся подавление независимых голосов в Беларуси", - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа М. Гацки.

Под санкции попала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Качанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, заместитель министра внутренних дел Беларуси и нынешний командующий Внутренними войсками Николай Карпенков, начальник Брестского УВД Александр Астрейка.

Кроме того, в черный список США попал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед и глава белорусского КГБ Иван Церцель.

За фальсификацию выборов под санкции попали члены ЦИК Беларуси, в том числе председатель ЦИК Лидия Ярмошина, заместитель председателя Вадим Ипатов, секретарь Алена Дмухайла, член ЦИК Беларуси и министр юстиции Олег Слижевский и другие.

Напомним, ЕС ввел санкции против Беларуси. В черный список попала семья Лукашенко и некоторые компании.

Ранее сообщалось, что еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.

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