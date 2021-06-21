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Еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

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Европа, Понедельник 21 июня 2021 14:34
Еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси Фото: несколько стран присоединились к авиабойкоту Беларуси (pixabay)
Автор: Наталья Скороход

Еще несколько стран присоединились к бойкоту Беларуси в воздушном постранстве из-за вынужденной посадки самолета в Минске. Они присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Об этом говорится в сообщении официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано, передает Swissinfo.ch.

В сообщении говорится, что к запрету присоединились некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в сообщении Стано.

Также в документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета".

Напомним, Евросоюз одобрил новые санкции против Беларуси. Их ввели из-за репрессий и вынужденной посадки самолета в Минске.

Также сообщалось, Евросоюз вводит дополнительные санкции против Беларуси. Они коснуться 86 лиц и компаний.

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