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Сын Лукашенко и российский олигарх: ЕС опубликовал санкционный список по Беларуси

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Брюссель, Понедельник 21 июня 2021 19:01
Сын Лукашенко и российский олигарх: ЕС опубликовал санкционный список по Беларуси Фото: Евросоюз опубликовал санкционный список по Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз ввел санкции против среднего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрия, российского олигарха Михаила Гуцериева и других. Всего в перечень вошли 78 человек.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

"Совет сегодня постановил ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственным подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что санкции введены против 7 физических и одного юридического лица в связи с принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.

В санкционный список попали члены семьи Александра Лукашенко, представители силовых структур, крупные бизнесмены, включая российского олигарха Михаила Гуцериева, - всего 78 человек.

В списке в частности значатся:

  • средний сын президента Дмитрий Лукашенко;
  • жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко;
  • Михаил Гуцериев - с Беларусью его связывают компания "Славкалий" и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината;
  • министр обороны Беларуси Виктор Хренин;
  • глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора;.
  • руководитель президентского спортклуба, экс-командир Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Николай Карпенков;
  • пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

Напомним, сегодня, 21 июня, Евросоюз также согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.

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