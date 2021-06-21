Сын Лукашенко и российский олигарх: ЕС опубликовал санкционный список по Беларуси
Евросоюз ввел санкции против среднего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрия, российского олигарха Михаила Гуцериева и других. Всего в перечень вошли 78 человек.
Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.
"Совет сегодня постановил ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственным подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что санкции введены против 7 физических и одного юридического лица в связи с принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.
В санкционный список попали члены семьи Александра Лукашенко, представители силовых структур, крупные бизнесмены, включая российского олигарха Михаила Гуцериева, - всего 78 человек.
В списке в частности значатся:
- средний сын президента Дмитрий Лукашенко;
- жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко;
- Михаил Гуцериев - с Беларусью его связывают компания "Славкалий" и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината;
- министр обороны Беларуси Виктор Хренин;
- глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора;.
- руководитель президентского спортклуба, экс-командир Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Николай Карпенков;
- пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.
Напомним, сегодня, 21 июня, Евросоюз также согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.