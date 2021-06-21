Сын Лукашенко и российский олигарх: ЕС опубликовал санкционный список по Беларуси

Евросоюз ввел санкции против среднего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрия, российского олигарха Михаила Гуцериева и других. Всего в перечень вошли 78 человек.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза .

"Совет сегодня постановил ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственным подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что санкции введены против 7 физических и одного юридического лица в связи с принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.

В санкционный список попали члены семьи Александра Лукашенко, представители силовых структур, крупные бизнесмены, включая российского олигарха Михаила Гуцериева, - всего 78 человек.

В списке в частности значатся: