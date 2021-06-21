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Британія і Канада слідом за США і Євросоюзом ввели санкції проти Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Британія і Канада слідом за США і Євросоюзом ввели санкції щодо влади і компаній Білорусі. У Британський "чорний" список увійшли 12 осіб і 2 юридичних осіб, Канадський - 17 білоруських громадян і 5 компаній.

Про це йдеться на сайтах МЗС Великобританія і Канада.

Британія ввела санкції відносно 11 фізичних осіб і 2 Організацій Білорусі. Під них, зокрема, потрапили:

  • глава Міністерства транспорту і комунікацій Олексій Авраменко;
  • командувач Військово-повітряними силами і ППО ігор Голуба і його заступник Андрій Гурцевич;
  • гендиректор "Белаеронавігації" Леонід Чуро.

Серед юридичних осіб у британському списку значаться: держпідприємство "Белаеронавігація" і BNK Ltd, підконтрольна державній білоруській нафтовій компанії (БНК).

До канадського "чорного" списку увійшли 17 осіб, у тому числі:

  • глава Мінтрансу країни Олексій Авраменко;
  • гендиректор "Белаеронавігації" Леонід Чуро;
  • депутат Палати представників, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич;
  • командувач білоруськими ВПС і військами ППО ігор Голуб;
  • заступник Голуба Андрій Гурцевич;
  • гендиректор Мінського автомобільного заводу (МАЗ) Валерій Іванькович;
  • міністр оборони Віктор Хренин;
  • заступник глави Адміністрації президента республіки Ігор Луцький.

Серед компаній в переліку значаться:

  • "Белаэронавигация";
  • БЕЛАЗ;
  • Bremino Group;
  • Нова Нафтова Компанія;
  • МАЗ.

Нагадаємо, напередодні США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі. До списку увійшли фізичні особи та шість юридичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше ще кілька країн приєдналися до санкцій ЄС. Вони бойкотують Білорусь у повітряному просторі.

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БілорусьСанкції