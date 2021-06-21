Британія і Канада слідом за США і Євросоюзом ввели санкції проти Білорусі

Британія і Канада слідом за США і Євросоюзом ввели санкції щодо влади і компаній Білорусі. У Британський "чорний" список увійшли 12 осіб і 2 юридичних осіб, Канадський - 17 білоруських громадян і 5 компаній.
Про це йдеться на сайтах МЗС Великобританія і Канада.
Британія ввела санкції відносно 11 фізичних осіб і 2 Організацій Білорусі. Під них, зокрема, потрапили:
Серед юридичних осіб у британському списку значаться: держпідприємство "Белаеронавігація" і BNK Ltd, підконтрольна державній білоруській нафтовій компанії (БНК).
До канадського "чорного" списку увійшли 17 осіб, у тому числі:
Серед компаній в переліку значаться:
Нагадаємо, напередодні США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі. До списку увійшли фізичні особи та шість юридичних осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше ще кілька країн приєдналися до санкцій ЄС. Вони бойкотують Білорусь у повітряному просторі.