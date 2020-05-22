Британия, Канада и Австралия обеспокоены законом о нацбезопасности Гонконга

Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Документ предусматривает запрет на антиправительственные призывы

Великобритания, Канада и Австралия опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу предложений Китая рассмотреть законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Документ предусматривает запрет на антиправительственные призывы.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены предложениями о введении закона, касающегося национальной безопасности в Гонконге", - говорится в заявлении трех стран.

При этом отмечается, что создание и одобрение такого закона без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов подорвало бы принцип "одна страна, две системы". Согласно этому принципу Гонконгу гарантируется высокая степень автономии.

Напомним, в Китае рассмотрят закон о национальной безопасности Гонконга . Документ предусматривает запрет на антиправительственные призывы в Гонконге, а также призывы к отделению от Китая и государственную измену.

Позже в американском Сенате заявили, что разрабатывают законопроект, которым будут введены санкции против правительства Китая за нарушение независимости Гонконга.

Отметим, что 26 апреля в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и китайскому правительству. Да бы не нарушать карантин, протестующие собирались в небольшие группы.

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Автор: Валерия Мрачковская