Британія, Канада і Австралія стурбовані законом про нацбезпеки Гонконгу

Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Документ передбачає заборону на антиурядові заклики

Великобританія, Канада і Австралія опублікували спільну заяву, в якій висловили стурбованість з приводу пропозицій Китаю розглянути законопроект про національної безпеки в Гонконзі. Документ передбачає заборону на антиурядові заклики.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко стурбовані пропозиціями про введення закону, що стосується національної безпеки в Гонконгу", - йдеться у заяві трьох країн.

При цьому наголошується, що створення і схвалення такого закону без безпосередньої участі жителів Гонконгу, законодавчих чи судових органів підірвало б принцип "одна країна, дві системи". Згідно з цим принципом Гонконгу гарантується високий ступінь автономії.

Нагадаємо, в Китаї розглянуть закон про національну безпеку Гонконгу . Документ передбачає заборону на антиурядові заклики в Гонконзі, а також заклики до відокремлення від Китаю і державну зраду.

Пізніше в американському Сенаті заявили, що розробляють законопроект, яким будуть введені санкції проти уряду Китаю за порушення незалежності Гонконгу.

Зазначимо, що 26 квітня в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Кілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону і китайському уряду. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися в невеликі групи.

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Автор: Валерія Мрачковська