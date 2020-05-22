Британія, Канада і Австралія стурбовані законом про нацбезпеки Гонконгу

Документ передбачає заборону на антиурядові заклики
Великобританія, Канада і Австралія опублікували спільну заяву, в якій висловили стурбованість з приводу пропозицій Китаю розглянути законопроект про національної безпеки в Гонконзі. Документ передбачає заборону на антиурядові заклики.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми глибоко стурбовані пропозиціями про введення закону, що стосується національної безпеки в Гонконгу", - йдеться у заяві трьох країн.
При цьому наголошується, що створення і схвалення такого закону без безпосередньої участі жителів Гонконгу, законодавчих чи судових органів підірвало б принцип "одна країна, дві системи". Згідно з цим принципом Гонконгу гарантується високий ступінь автономії.
Нагадаємо, в Китаї розглянуть закон про національну безпеку Гонконгу. Документ передбачає заборону на антиурядові заклики в Гонконзі, а також заклики до відокремлення від Китаю і державну зраду.
Пізніше в американському Сенаті заявили, що розробляють законопроект, яким будуть введені санкції проти уряду Китаю за порушення незалежності Гонконгу.
Зазначимо, що 26 квітня в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Кілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону і китайському уряду. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися в невеликі групи.
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Автор: Валерія Мрачковська