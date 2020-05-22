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США пригрозили санкциями против Китая за нарушение независимости Гонконга

Новости » Политика     22.05.2020 - 14:43
США пригрозили санкциями против Китая за нарушение независимости Гонконга
Фото: Сенат США (flickr)

Законопроектпредставлен сенатором-республиканцем Пэтом Туми и демократом Крисом Ван Холленом

В Сенате Соединенных Штатов заявили, что внесут закон о введении санкций против чиновников Китая за нарушение независимости Гонконга. Такое заявление было сделано после того, как Пекин решил рассмотреть закон о национальной безопасности Гонконга.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что законопроект, который представлен сенатором-республиканцем Пэтом Туми и демократом Крисом Ван Холленом, также налагает вторичные санкции на банки, которые ведут дела с организациями, признанными нарушающими закон, гарантирующий автономию Гонконга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае рассмотрят закон о национальной безопасности Гонконга. Документом предусматривается запретить антиправительственные призывы в Гонконге, а также призывы к отделению от Китая и госизмену.

Кроме того, в Гонконге, несмотря на карантин, возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и китайскому правительству. Да бы не нарушать карантин, протестующие собирались в небольшие группы.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГонконгСанкции
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