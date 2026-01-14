Британія хоче направити нафту з затриманих танкерів на підтримку України, - Times

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

У Лондоні вивчають ідею спрямувати фінансування Збройних сил України за рахунок нафти, вилученої з танкерів російського "тіньового флоту".

Два нафтові танкери, які можуть розглядатися як потенційні об’єкти для затримання, сьогодні, 14 січня, мають пройти через протоку Ла-Манш.

За оцінками посадовців, такий крок дозволив би одночасно вдарити по російському бюджету, понад третина якого витрачається на війну та силові структури, а також передати Україні кошти, отримані від продажу санкційної нафти.

Водночас поки що незрозуміло, наскільки реалістично реалізувати цей план. Раніше The Times писала, що британські підрозділи спеціального призначення готуються до захоплення суден російського "тіньового флоту".

Це відбувається за аналогією з операціями США, під час яких було затримано танкер Bella1, що втік з Венесуели, згодом змінив назву на Marinera та підняв російський прапор, а також ще чотири судна, які перебували під санкціями.

Елітні військові частини відпрацьовують висадку з гелікоптерів після того, як британський уряд визначив правові підстави для проведення подібних операцій. Два танкери – Spring Fortune та Range Vale, які перебувають під санкціями Британії, мають сьогодні в середині дня зайти до Ла-Маншу.

Обидва судна перевозять російську нафту та ходять під фальшивими прапорами Камеруну й Зімбабве відповідно, фактично вони не зареєстровані в суднових реєстрах цих країн.

Крім того, вони неодноразово змінювали назви й юрисдикції. Саме це робить їх потенційними цілями для дій британських спецслужб відповідно до законодавства про санкції та протидію відмиванню коштів.