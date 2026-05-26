Британія оголосила про "криптовалютні" санкції проти РФ

18:34 26.05.2026 Вт
2 хв
Проти кого спрямований новий санкційний пакет?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: по РФ вдарили новими санкціями (Getty Images)

Велика Британія розширила санкції проти РФ, заблокувавши 18 фінансових установ, банків та криптоплатформ, які допомагали обходити обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії та допис глави МЗС Андрія Сибіги.

Читайте також: "Незграбне" рішення: у Британії вибачилися за послаблення санкцій проти РФ

Під нові обмеження потрапила система міжнародних платежів A7. За даними Лондона, Кремль використовував її для фінансування військових закупівель, обробки фінансових надходжень від продажу нафти та обходу західних санкцій.

Британський уряд оцінює, що завдяки цій системі Росія змогла повернути у своє розпорядження понад 1,5 млрд доларів. При цьому минулого року загальний оборот платформи A7 перевищив 90 млрд доларів.

Окрім платіжної системи, санкції запровадили проти одного киргизького банку, трьох грузинських компаній та великої міжнародної криптобіржі. Усі активи організацій, які потрапили до списку, будуть заморожені.

Як заявила глава МЗС Британії Іветт Купер, Лондон продовжить цілеспрямовано ліквідовувати тіньову інфраструктуру, щоб позбавити Росію каналів постачання.

Реакція МЗС України

"Дякуємо, шановна Іветт, а також уряду Британії за новий пакет санкцій, спрямований проти осіб та організацій, пов’язаних із російським фінансовим сектором, зокрема з альтернативними платіжними системами та криптоактивами", - наголосив він.

Міністр зазначив, що це "важливий крок у нашій спільній боротьбі" проти ухилення від санкцій.

Послабдення санкцій проти РФ

Раніше, 19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах.

У Єврокомісії заявили, що були здивовані рішенням Лондона послабити санкції у цій сфері. Україна також відреагувала на послаблення санкцій проти країни-агресорки.

Крім того, 18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон продовжив дію тимчасової 30-денної генеральної ліцензії. Вона дозволяє найбільш уразливим країнам отримати доступ до російської нафти, яка перебуває у морі.

