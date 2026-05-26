Британія оголосила про "криптовалютні" санкції проти РФ

Під нові обмеження потрапила система міжнародних платежів A7. За даними Лондона, Кремль використовував її для фінансування військових закупівель, обробки фінансових надходжень від продажу нафти та обходу західних санкцій.

Британський уряд оцінює, що завдяки цій системі Росія змогла повернути у своє розпорядження понад 1,5 млрд доларів. При цьому минулого року загальний оборот платформи A7 перевищив 90 млрд доларів.

Окрім платіжної системи, санкції запровадили проти одного киргизького банку, трьох грузинських компаній та великої міжнародної криптобіржі. Усі активи організацій, які потрапили до списку, будуть заморожені.

Як заявила глава МЗС Британії Іветт Купер, Лондон продовжить цілеспрямовано ліквідовувати тіньову інфраструктуру, щоб позбавити Росію каналів постачання.

Реакція МЗС України

"Дякуємо, шановна Іветт, а також уряду Британії за новий пакет санкцій, спрямований проти осіб та організацій, пов’язаних із російським фінансовим сектором, зокрема з альтернативними платіжними системами та криптоактивами", - наголосив він.

Міністр зазначив, що це "важливий крок у нашій спільній боротьбі" проти ухилення від санкцій.

Послабдення санкцій проти РФ

Раніше, 19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах.