Британия объявила о "криптовалютных" санкциях против РФ

Великобритания расширила санкции против РФ, заблокировав 18 финансовых учреждений, банков и криптоплатформ, которые помогали обходить ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии и сообщение главы МИД Андрея Сибиги.
Под новые ограничения попала система международных платежей A7. По данным Лондона, Кремль использовал ее для финансирования военных закупок, обработки финансовых поступлений от продажи нефти и обхода западных санкций.
Британское правительство оценивает, что благодаря этой системе Россия смогла вернуть в свое распоряжение более 1,5 млрд долларов. При этом в прошлом году общий оборот платформы A7 превысил 90 млрд долларов.
Кроме платежной системы, санкции ввели против одного киргизского банка, трех грузинских компаний и крупной международной криптобиржи. Все активы организаций, попавших в список, будут заморожены.
Как заявила глава МИД Британии Иветт Купер, Лондон продолжит целенаправленно ликвидировать теневую инфраструктуру, чтобы лишить Россию каналов снабжения.
"Спасибо, уважаемая Иветт, а также правительству Великобритании за новый пакет санкций, направленный против лиц и организаций, связанных с российским финансовым сектором, в частности с альтернативными платежными системами и криптоактивами", - подчеркнул он.
Министр отметил, что это "важный шаг в нашей общей борьбе" против уклонения от санкций.
Ранее, 19 мая Великобритания выдала лицензию, которая позволяет импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
В Еврокомиссии заявили, что были удивлены решением Лондона ослабить санкции в этой сфере. Украина также отреагировала на ослабление санкций против страны-агрессора.
Кроме того, 18 мая министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон продлил действие временной 30-дневной генеральной лицензии. Она позволяет наиболее уязвимым странам получить доступ к российской нефти, которая находится в море.