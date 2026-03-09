Британия готовит "холодный душ" для Трампа: визит Короля в США хотят отменить из-за оскорблений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters.

Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались на грани самого глубокого кризиса за последние десятилетия. В британском парламенте призывают премьера Кира Стармера немедленно отменить государственный визит короля в США. Причина - публичные оскорбления со стороны Дональда Трампа и "незаконная война" против Ирана.

Визит под угрозой: 250-летие США без монарха?

Поездка Чарльза III запланирована на апрель 2026 года и должна была стать символом крепкого союза, посвященным 250-летию независимости США. Однако лидер либерал-демократов Эд Дейви убежден: в нынешних условиях этот визит превратится в "дипломатический подарок" для Трампа.

Проведение государственного визита сейчас будет воспринято как поддержка политики Трампа. Это стал бы его большой дипломатический успех, несмотря на то, что он неоднократно оскорблял нашу страну", - заявил Дэйви.

"Не Уинстон Черчилль": история конфликта

Напряжение вспыхнуло после того, как правительство Стармера запретило США использовать британские базы для первой волны атак на Иран. Реакция Трампа была мгновенной и жесткой:

Президент США публично высмеял британского премьера, заявив, что тот "не Уинстон Черчилль".

Трамп демонстративно отказался от помощи британского авианосца, заявив, что она "уже не нужна", несмотря на то, что Лондон впоследствии таки разрешил оборонительные операции со своих баз.

Война, цены на газ и королевский этикет

Оппозиция отмечает, что пока британские семьи страдают от скачков цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, пышный государственный визит неуместен. Эд Дейви прямо называет военную кампанию США "незаконной" и считает, что монарх не должен своим присутствием легитимизировать действия Вашингтона.