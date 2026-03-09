ua en ru
Британия готовит "холодный душ" для Трампа: визит Короля в США хотят отменить из-за оскорблений

05:15 09.03.2026 Пн
2 мин
250-летие США без монарха?
aimg Оксана Гапончук
Британия готовит "холодный душ" для Трампа: визит Короля в США хотят отменить из-за оскорблений Фото: Президент США Дональд Трамп и (Getty Images)

В Британии требуют отменить визит короля Чарльза III в США из-за войны Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters.

Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались на грани самого глубокого кризиса за последние десятилетия. В британском парламенте призывают премьера Кира Стармера немедленно отменить государственный визит короля в США. Причина - публичные оскорбления со стороны Дональда Трампа и "незаконная война" против Ирана.

Визит под угрозой: 250-летие США без монарха?

Поездка Чарльза III запланирована на апрель 2026 года и должна была стать символом крепкого союза, посвященным 250-летию независимости США. Однако лидер либерал-демократов Эд Дейви убежден: в нынешних условиях этот визит превратится в "дипломатический подарок" для Трампа.

Проведение государственного визита сейчас будет воспринято как поддержка политики Трампа. Это стал бы его большой дипломатический успех, несмотря на то, что он неоднократно оскорблял нашу страну", - заявил Дэйви.

"Не Уинстон Черчилль": история конфликта

Напряжение вспыхнуло после того, как правительство Стармера запретило США использовать британские базы для первой волны атак на Иран. Реакция Трампа была мгновенной и жесткой:

  • Президент США публично высмеял британского премьера, заявив, что тот "не Уинстон Черчилль".

  • Трамп демонстративно отказался от помощи британского авианосца, заявив, что она "уже не нужна", несмотря на то, что Лондон впоследствии таки разрешил оборонительные операции со своих баз.

Война, цены на газ и королевский этикет

Оппозиция отмечает, что пока британские семьи страдают от скачков цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, пышный государственный визит неуместен. Эд Дейви прямо называет военную кампанию США "незаконной" и считает, что монарх не должен своим присутствием легитимизировать действия Вашингтона.

Телефонный разговор не помог

Несмотря на то, что лидеры государств провели 20-минутный телефонный разговор, чтобы "сгладить углы", кризис никуда не исчез. Правительству Кира Стармера приходится балансировать между сохранением "особых отношений" с союзником и защитой собственного достоинства на фоне откровенных нападок Белого дома.

