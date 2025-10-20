Британія готова виділити понад 100 млн фунтів стерлінгів на розміщення військ в Україні

Британія готова витратити понад 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розміщення своїх військ в Україні. Але за умови, що президент США Дональд Трамп укладе мирну угоду з РФ.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Джон Хіллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зокрема, він виступив із лекцією в лондонському Меншн-Гаусі, щоб розповісти про зусилля, які останні півроку докладають Британія і Франція для створення "коаліції добровольців" із понад 30 країн для формування того, що він назвав "Багатонаціональними силами України".
Ці сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного і морського простору України, безпеку її кордонів, а також навчити ЗСУ, якщо Трамп виступить посередником у досягненні припинення вогню, і Росія погодиться припинити повномасштабну війну.
"Оскільки президент Трамп очолює рух за мир тут, у Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі. Я вже переглядатиму рівні готовності наших Збройних сил і прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку до можливого розміщення в Україні", - заявив Гіллі.
На запитання про суму він відповів, що вона становитиме "набагато більше" 100 млн фунтів стерлінгів.
Хіллі "голосно" заявив про підтримку України з боку Британії, включно з рекордною допомогою в розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів у 2025 році, а також про те, що він узяв на себе роль співголови ширшої групи країн, які надсилали знаряддя і гроші Києву замість США.
"Саме тому президент Зеленський називає Велику Британію своїм найближчим союзником. Ось чому Путін вважає Велику Британію своїм ворогом номер один", - заявив глава британського Міноборони.
Водночас він попередив, що в міру зростання агресії РФ, як в Україні, так і за її межами, "Британія і наші союзники по НАТО стають більш згуртованими і сильними".
Глава Міноборони, коментуючи сьогоднішню безпекову ситуацію, зазначив, що світ сьогодні став більш нестабільним.
"Це, безсумнівно, нова ера загроз. Світ став більш нестабільним, більш невизначеним, більш небезпечним. Ніколи з часів закінчення Другої світової війни безпека Європи не піддавалася такому ризику міждержавного конфлікту", - каже міністр.
За словами Гіллі, у зв'язку з вищеописаним, необхідна "нова ера оборони".
"Зараз настала епоха жорсткої сили, міцних союзів і впевненої дипломатії", - підкреслив він.
Також міністр заявив, що плани на нову еру передбачають збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року.
"Заглядаючи вперед у решту цього десятиліття, я бачу, що наше завдання в цю нову епоху жорсткої сили - забезпечити мир на нашому континенті та сформувати міцніші заходи стримування і стійкості. Новий курс для європейської безпеки", - сказав Гіллі.
Крім того, він звернувся до Близького Сходу і оголосив, що Британія направить двозіркового офіцера на посаду заступника командувача ЗС США, якому буде доручено стежити за дотриманням режиму припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Нагадаємо, що 2025 року було створено "коаліцію рішучих" - групу європейських країн, яка почала розробку європейських гарантій безпеки для післявоєнної України.
Зокрема, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери домовилися про розміщення своїх військ в Україні і вже було розуміння щодо приблизної кількості солдатів.
Також днями глава української держави сказав, що європейські гарантії безпеки для України практично готові на папері.
"Це добре, що ми обговорюємо гарантії безпеки, США не виступають проти цього. Європейська частина майже готова вона майже на папері, те, що можуть забезпечити європейці", - сказав він.
Водночас Зеленський підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки від США, оскільки РФ може порушити будь-які мирні домовленості, які будуть досягнуті.
Пізніше в інтерв'ю NBC News він уточнив, що сторони вже обговорюють можливі гарантії безпеки США, і країни перебувають на шляху до результату.