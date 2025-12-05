Британия готова передать на поддержку Украины 10,6 млрд долларов замороженных активов РФ

Правительство Британии готово передать на поддержку Украины 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) активов РФ, которые заморожены в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Министры готовы передать 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в Великобритании, для поддержки Украины", - сказано в публикации.

Как пишет издание, министры предупредили, что глава Кремля Владимир Путин представляет собой "активную угрозу гражданам, безопасности и процветанию Великобритании"

Поэтому в рамках международных усилий по давлению на Путина, Британия пытается выступить посредником в сделке с ЕС и другими странами, включая Канаду, которая может выделить до 100 млрд фунтов стерлингов на военные нужды Украины.

Далее The Times указывает, что эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. В частности, либо для продолжения войны, либо для финансирования восстановления, если будет достигнута мирная сделка.

Возвращаясь к Лондону, в материале сказано, что планы по использованию замороженных российских активов в Великобритании для финансирования Украины обсуждались на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в среду в рамках переговоров о разблокировании средств.

При этом один из источников в правительстве сообщил, что точный механизм разблокировки активов РФ на сумму 10,6 млрд долларов, которые хранятся в Британии, и их передаче Украине - пока не разработан.