Британия готова передать на поддержку Украины 10,6 млрд долларов замороженных активов РФ
Правительство Британии готово передать на поддержку Украины 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) активов РФ, которые заморожены в Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
"Министры готовы передать 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в Великобритании, для поддержки Украины", - сказано в публикации.
Как пишет издание, министры предупредили, что глава Кремля Владимир Путин представляет собой "активную угрозу гражданам, безопасности и процветанию Великобритании"
Поэтому в рамках международных усилий по давлению на Путина, Британия пытается выступить посредником в сделке с ЕС и другими странами, включая Канаду, которая может выделить до 100 млрд фунтов стерлингов на военные нужды Украины.
Далее The Times указывает, что эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. В частности, либо для продолжения войны, либо для финансирования восстановления, если будет достигнута мирная сделка.
Возвращаясь к Лондону, в материале сказано, что планы по использованию замороженных российских активов в Великобритании для финансирования Украины обсуждались на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в среду в рамках переговоров о разблокировании средств.
При этом один из источников в правительстве сообщил, что точный механизм разблокировки активов РФ на сумму 10,6 млрд долларов, которые хранятся в Британии, и их передаче Украине - пока не разработан.
Передача замороженных активов РФ Украине
Напомним, недавно Еврокомиссия выступила с идеей предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Как предполагается, он будет обеспечен за счет активов РФ, которые ЕС заморозил в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
Однако, для того, чтобы Киев мог получить такой "репарационный кредит", нужно согласие всех стран-членов Европейского Союза. Но, как известно, инициативу блокирует Бельгия, где находится наибольшая доля замороженных активов.
В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что таков план может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
Тем временем глава бельгийского МИД Максим Прево отметил, что предложение ЕС по "репарационному кредиту" для Украины не соответствует требованием его страны.
Также он добавил, что страна хочет, чтобы другое государства ЕС покрыли все судебные издержки, которые могут возникнуть, если решение о таком кредите будет реализовано.
Кроме того, Бельгия намерена заполучить гарантии, что страны ЕС быстро выделят необходимые деньги, если придется возвращать России.
В четверг, 4 декабря, издание Financial Times сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон Дер предлагает принять решение об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине не единогласно, а простым большинством голосов стран-членов ЕС.
Также стоит отметить, что по данным Politico, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Осло. Вместо этого он едет в Брюссель, чтобы убедить Бельгию поддержать выделение 165 млрд евро для Украины.