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Британія і ЄС мають обговорити питання про відновлення Brexit, - Маас

Новини » Політика    18.01.2019 - 09:36
Британія і ЄС мають обговорити питання про відновлення Brexit, - Маас
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас зазначив, що діалог можливий лише в тому випадку, якщо всі країни ЄС підтримають цей крок

Міністр закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас заявив, що необхідно обговорити питання про відновлення проекту угоди про планований вихід Великобританії з Європейського Союзу, але тільки в тому випадку, якщо всі країни ЄС підтримають цей крок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Зрештою, мова піде про те, чи відновити операцію (Brexit, - ред.), яка вимагає схвалення всіх 27 держав-членів, а це означає, що всі повинні приєднатися. Це те, що потрібно обговорювати зараз", - сказав він.

Нагадаємо, у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit.

 

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