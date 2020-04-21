В Британии за сутки почти вдвое возросло количество умерших от COVID-19

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В Британии зафиксировали 4301 новый случай коронавируса

В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончались 823 человека. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии.

Так, за минувшие сутки в больницах умерли 823 пациента с COVID-19, днем ранее сообщалось о 449 летальных случаях.

В Британии зафиксировали 4301 новый случай коронавируса, а общее число зараженных достигло 129 044.

С начала пандемии от коронавируса в британских больницах умерли 17 337 пациентов. Эти данные не включают летальные случаи в домах престарелых.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.



397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.



As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020

Напомним, официальная смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе была занижена почти наполовину. Реальные показатели смертности в этих двух странах были на 41% больше, чем ежедневные данные правительства до 10 апреля.

Кроме того, в Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса. В частности, за 18 апреля на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей от коронавируса, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов с начала пандемии превысило 16 тысяч.