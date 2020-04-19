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В Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 17:49
В Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

За сутки умерло почти 600 больных коронавирусом

В Британии сегодня, 19 апреля, наблюдается резкое сокращение количества летальных случаев от коронавируса за сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу британского Министерства здравоохранения в Twitter.

По данным ведомства, за последние сутки на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей от коронавируса, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов превысило 16 тысяч.

В Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса

При этом по состоянию на 19 апреля в Британии было сделано 482 063 тестов на коронавирус, из них почти 19 тысяч сделали 18 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавируса - 120 067.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April. 372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive. As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании сегодня зафиксировали наименьшую за последний месяц суточную смертность от коронавируса. За сутки в Испании от коронавируса умерли 410 пациентов. Последний раз такой низкий показатель наблюдался 22 апреля, когда за сутки умерло 394 больных.

Кроме того, вчера количество летальных случаев коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. В субботу в Испании от коронавируса умерло более 500 пациентов.

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