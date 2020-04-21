У Британії за добу майже вдвічі зросла кількість померлих від COVID-19

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У Британії зафіксували 4301 новий випадок коронавірусу

У Великобританії за останню добу від коронавірусу померли 823 людини. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Так, за минулу добу в лікарнях померли 823 пацієнти з COVID-19, вдень раніше повідомлялося про 449 летальних випадках.

У Британії зафіксували 4301 новий випадок коронавіруса, а загальне число інфікованих досягло 129 044.

З початку пандемії від коронавіруса в британських лікарнях померли 17 337 пацієнтів. Ці дані не включають летальні випадки у будинках престарілих.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.



397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.



As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested for positive coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020

Нагадаємо, офіційна смертність від коронавірусу в Англії та Уельсі була занижена майже наполовину. Реальні показники смертності в цих двох країнах були на 41% більше, ніж щоденні дані уряду до 10 квітня.

Крім того, у Британії різко знизилась добова смертність від коронавірусу. Зокрема, за 18 квітня на території Сполученого Королівства було зафіксовано 596 смертей від коронавіруса, тоді як за попередні добу від хвороби померли 888 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії перевищила 16 тисяч.