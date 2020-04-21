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Официальная смертность от COVID-19 в Англии и Уэльсе занижена почти наполовину

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:11
Официальная смертность от COVID-19 в Англии и Уэльсе занижена почти наполовину
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В статистику не попадали данные о смертях за пределами больниц

Официальная смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе была занижена почти наполовину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

Сообщается, что реальные показатели смертности в этих двух странах были на 41% больше, чем ежедневные данные правительства до 10 апреля. В частности, до этого дня правительство сообщало о 9 288 умерших от коронавируса в Англии и Уэльсе, однако данные Управления национальной статистики говорят о 13 211 смертей.

Также сообщается, что данные Управления национальной статистики включают случаи смерти от COVID-19 за пределами больниц. Кроме того, этот диагноз упоминался в трети всех свидетельств о смерти, выданных в Англии и Уэльсе за прошлую неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса. В частности, за 18 апреля на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей от коронавируса, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов с начала пандемии превысило 16 тысяч.

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