В Британии за сутки умерли почти тысяча человек от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего с начала эпидемии в стране погибли 8 958 человек

В Великобритании за минувшие сутки умерли 980 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Отмечается, что за последние сутки умерло наибольшее число людей с начала пандемии в стране. Всего с начала эпидемии в стране погибли 8 958 человек.

Число подтвержденных заражений коронавируса в стране выросла до 73 758, за последние сутки обнаружили 8681 новых случаев. Это также максимальное количество новых заражений за сутки с начала эпидемии.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о замедлении пандемии коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции. Глава ВОЗ отметил, что распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Кроме того, Китай предложил Великобритании сотрудничество в области профилактики эпидемий и финансирование медицинских разработок на фоне пандемии коронавируса.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого обнаружили 27 марта коронавирус, был переведен из реанимации в обычную больничную палату.