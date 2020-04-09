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Премьер Британии покинул отделение неотложной помощи

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 21:43
Премьер Британии покинул отделение неотложной помощи
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Борис Джонсон находится в хорошем настроение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший коронавирусом, был переведен из реанимации в обычную больничную палату. Об этом сообщает Huff Post.

Сообщается, что у Джонсона хорошее настроение.

"Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления", - сообщил представитель Даунинг-Стрит.

Отмечается, что премьер провел три ночи в отделении интенсивной терапии в лондонской больнице Святого Томаса после того, как он был госпитализирован в воскресенье вечером с постоянными симптомами коронавируса.

Напомним, 27 марта стало известно о том, что Борис Джонсон заболел коронавирусом. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

Однако, поздно вечером 6 апреля состояние Джонсона резко ухудшилось. Руководителя британского правительства госпитализировали в реанимационное отделение.

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