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Китай предложил Британии двустороннее сотрудничество в борьбе с COVID-19

Новости » Общество     10.04.2020 - 05:42
Китай предложил Британии двустороннее сотрудничество в борьбе с COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Китай и Британия также обсудили экономические вопросы, в частности - промышленные поставки товаров

Китай готов сотрудничать с британской стороной в области профилактики эпидемий и финансирования медицинских разработок на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

Также Китай собирается предоставить поддержку и помощь Великобритании в области поставок медицинского оборудования и в других областях. Эти вопросы в режиме телефонного разговора обсуждали вице-премьер Китая Ху Чуньхуа и канцлер Великобритании Риши Сунак.

Вице-премьер выразил надежду, что обе стороны будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и Группы 20, содействовать координации макроэкономической политики, сокращать тарифы и расширять торговые потоки. Цель - поддержание стабильности глобальной цепочки промышленных поставок и содействие устойчивому росту мировой экономики.

Напомним, в Британии за прошлые сутки от заболевания коронавирусом умерло более 900 человек, что является наибольшим показателем с начала вспышки в стране.

Отметим, что премьер-министр Британии Борис Джонсон также проходит лечение от коронавируса. Недавно он был переведен из реанимации в обычную больничную палату.

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