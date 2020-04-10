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У Британії за добу померли майже тисяча людей від COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 20:48
У Британії за добу померли майже тисяча людей від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього з початку епідемії в країні загинули 8 958 осіб

У Великобританії за минулу добу померли 980 осіб від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії в Twitter.

Наголошується, що за останню добу померло найбільше число людей з початку пандемії в країні. Всього з початку епідемії в країні загинули 8 958 осіб.

Кількість підтверджених заражень коронавіруса в країні зросла до 73 758, за останню добу виявили 8681 новий випадок. Це також максимальну кількість нових заражень за добу з початку епідемії.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про уповільнення пандемії коронавірусу в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. Глава ВООЗ зазначив, що поширення коронавірусу в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

Крім того, Китай запропонував Великобританії співробітництво в галузі профілактики епідемій і фінансування медичних розробок на тлі пандемії коронавірусу.

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого виявили 27 березня коронавірус, був переведений з реанімації у звичайну лікарняну палату.

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