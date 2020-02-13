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У Британії змінили міністра фінансів

Новини » Політика     13.02.2020 - 14:45
У Британії змінили міністра фінансів
Фото: Саджид Джавід (flickr com britishinsurers)

Міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід подав у відставку

Міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід подав у відставку, а на його місце призначили Ріші Сунака. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.

Повідомляється, що прем'єр Британії Борис Джонсон запропонував Джавіду залишитися на посту глави Мінфіну, але при цьому звільнити всіх своїх радників - міністр порахував таку умову неприйнятною.

Новим міністром фінансів стане заступник Джавіда Ріші Сунак.

Також в рамках перестановки в Кабміні у відставку пішли міністри у справах Північної Ірландії Джуліан Сміт і міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом, а також генпрокурор Джеффрі Кокс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представить у четвер, 13 лютого, оновлене уряд, який буде працювати над розвитком країни після Brexit.

РБК-Україна писало, що 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

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