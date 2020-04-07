В Британии резко выросла смертность от COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса в Британии умерли еще 854 человека, смертность резко выросла почти в два раза. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что сегодняшний день стал самым "темным" в Британии с начала эпидемии, поскольку за последние 24 часа подтверждено еще 854 смертельных случая. Общее число смертей от COVID-19 в этой стране достигло 6 227 человек.

В частности, Государственная служба здравоохранения Англии подтвердила, что в ее больницах умерли 758 человек, а власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии объявили еще о 96 смертях.

Напомним, за сутки до этого в Британии от коронавируса умерли 439 человек. А главный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд подала в отставку после того, как ее уличили в нарушении карантина.

Сегодня представитель премьер-министра Британии заявил, что у госпитализированного с COVID-19 Бориса Джонсона нет пневмонии. При этом премьер находится в "стабильном состоянии и хорошем настроении". Также сообщалось, что нет необходимости подключать Джонсона к аппарату искусственной вентиляции легких.