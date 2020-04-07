У Британії різко зросла смертність від COVID-19

За минулу добу від коронавірусу в Британії померли ще 854 людини, смертність різко виросла майже в два рази. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що сьогоднішній день став "найтемнішим" у Британії з початку епідемії, оскільки за останні 24 години підтверджено ще 854 смертельних випадки. Загальне число смертей від COVID-19 в цій країні досягло 6 227 осіб.

Зокрема, Державна служба охорони здоров'я Англії підтвердила, що в її лікарнях померли 758 осіб, а влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії оголосила ще про 96 смертей.

Нагадаємо, за добу до цього в Британії від коронавірусу померли 439 осіб. А головний лікар Шотландії Кетрін Колдервуд подала у відставку після того, як її звинуватили в порушенні карантину.

Сьогодні представник прем'єр-міністра Британії заявив, що у госпіталізованого з COVID-19 Бориса Джонсона немає пневмонії. При цьому прем'єр перебуває "в стабільному стані і гарному настрої". Також повідомлялося, що немає необхідності підключати Джонсона до апарату штучної вентиляції легенів.