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В Британии число жертв коронавируса превысило 5300 человек

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 22:15
В Британии число жертв коронавируса превысило 5300 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Число зараженных превышает 51 тысячу людей

Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 5 тысяч людей, а количество зараженных - 50 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Указано, что всего с момента начала эпидемии диагноз подтвержден у 51 608 человек.

"По данным на 17.00 5 апреля, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, умерли 5373 человека", - отмечается в сообщении ведомства.

Таким образом за сутки в Британии скончались 439 пациентов и зафиксированы 3802 новых случая заражения.

Напомним, главный медицинский директор Шотландии Кэтрин Колдервуд подала в отставку после того, как ее уличили в нарушении карантинных ограничений, введенных в стране из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для обследования спустя десять дней после положительного результата теста на коронавирус.

Так, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.

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